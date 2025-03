Governo Lula tem 41% de reprovação e 27% de aprovação, aponta pesquisa

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada ruim ou péssima por 41% dos brasileiros, segundo pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira (13). Já 27% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom.

Outros 30% classificaram a administração como regular, enquanto 1% não soube ou preferiu não opinar. O levantamento mostra um crescimento de sete pontos percentuais na avaliação negativa em comparação à pesquisa anterior, superando a positiva pela primeira vez desde o início do atual mandato.

Aumento da desaprovação

O estudo também revela que 55% da população desaprova a maneira como Lula governa o país, enquanto 58% afirmam não confiar no presidente. Em dezembro, quando a pesquisa foi realizada pela última vez, a reprovação era de 34%, enquanto a aprovação e a avaliação regular estavam empatadas em 34% e 30%, respectivamente.

A pesquisa indica ainda que a avaliação positiva de Lula é maior entre eleitores que declararam ter votado nele em 2022 (52%), moradores do Nordeste (37%), pessoas com menor nível de escolaridade (36%), brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo (34%) e católicos (34%). Entre os idosos acima de 60 anos, 32% aprovam a gestão, enquanto a taxa é menor entre adultos de 25 a 34 anos (22%).

Já a desaprovação é mais expressiva entre eleitores de Jair Bolsonaro na última eleição (72%), pessoas com renda familiar acima de cinco salários mínimos (59%), cidadãos com maior escolaridade (48%) e evangélicos (52%). A rejeição ao governo também é maior entre homens (46%) do que entre mulheres (37%).

Negativo

O levantamento aponta ainda que a desaprovação à forma como Lula administra o país subiu de 46% para 55%, enquanto a aprovação caiu de 47% para 40%. O percentual de pessoas que não souberam ou não quiseram responder passou de 7% para 4%.

Em relação à confiança no presidente, a desconfiança aumentou de 52% para 58%, enquanto a confiança caiu de 45% para 40%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de março, com 2.000 entrevistas em 131 municípios. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Este é o primeiro levantamento divulgado pelo Ipec desde que o instituto foi adquirido pela empresa de pesquisa Ipsos, transação anunciada em 26 de fevereiro.

