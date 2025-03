Grave acidente deixa duas pessoas feridas em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na noite da última quinta-feira (27), na BR-262, em Venda Nova do Imigrante. A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas estava presa nas ferragens e precisou ser desencarcerada. Ele se encontrava desacordado no momento do socorro. Ele foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Atendimento (Samu) em estado grave.

Já a outra vítima sofreu ferimentos leves e saiu sozinho do veículo. O motorista da carreta não se feriu.

