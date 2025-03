Grave acidente deixa um morto e um ferido em Colatina

Um motociclista morreu e outro ficou gravemente ferido após colidirem de frente no bairro São Braz, em Colatina, na manhã desta sexta-feira (21).

A Polícia Cívil informou que o corpo da vítima fatal será encaminha à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Cientifica de Colatina.

De acordo com informações, o outro motociclista foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Sílvio Avidos.

