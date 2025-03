PM apreende submetralhadora, drogas e munições em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou três operações em bairros de Cachoeiro de Itapemirim durante a noite da última quinta-feira (20) e madrugada desta sexta-feira (21). Foram apreendidos armas, entorpecentes e munições. Um dos presos é apontado como gerente do tráfico na região.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 20h35, no bairro Novo Parque. Durante patrulhamento a pé, a equipe da Força Tática K9, com apoio da cadela policial Kiara, localizou, em meio à vegetação de um terreno baldio, porções de drogas escondidas. Foram apreendidos pinos de cocaína, buchas e tiras de maconha, pedras de crack e unidades de haxixe. Ninguém foi detido, mas todo o material foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.

Por volta das 22h, no bairro Fé e Raça, uma denúncia anônima levou os militares até dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles fugiu e conseguiu escapar, enquanto o outro, de 29 anos, foi detido após dispensar uma mochila contendo uma submetralhadora 9mm de fabricação semi-industrial, munições, entorpecentes e dinheiro em espécie.

Em diligência complementar, foram apreendidos aproximadamente 4 kg de maconha em uma residência próxima, associada ao suspeito. O homem confessou ser responsável pelo armazenamento, preparo e distribuição dos entorpecentes na região, além de afirmar que utilizava a arma para proteger o material ilícito.

Já na madrugada do dia 21, por volta de 1h15, no bairro Bela Vista, um indivíduo fugiu ao avistar a aproximação das viaturas e lançou uma sacola sobre a laje de uma construção abandonada. No local, os policiais localizaram a sacola contendo 145 pinos de cocaína, uma pedra de crack e duas unidades da substância conhecida como PAC. O suspeito não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

