Grave acidente deixa um morto e um ferido em Muqui

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na Rodovia Lúcio Meira, que dá acesso a Conceição do Muqui, na tarde da última quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar a dinâmica da colisão envolvendo as duas motocicletas ainda estão sendo apuradas, entretanto, uma testemunha contou que os motociclistas seguiam pelo centro da pista e ao tentar desviar acabaram colidindo de frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos as vítimas.

A motocicleta CG Fan preta foi retirada da pista e entregue a um responsável, pois estava com o licenciamento em dia. Já a Honda Biz amarela, que está com licenciamento vencido, ficou sob a responsabilidade de uma moradora local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

A vitima fatal chegou a ser encaminhada ao Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras, em Muqui, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já a outra vítima foi transferida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim.

