Grave acidente na ES-393 deixa feridos no Sul do ES; veja

O primeiro dia de carnaval está sendo marcado por uma série de acidentes nas rodovias estaduais e federais que cortam o Espírito Santo. Na tarde deste sábado (1º), um grave acidente foi registrado na ES-393, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui, no Sul do Estado.

Imagens enviadas por motoristas que passavam pelo local mostram um veículo de passeio, de cor vermelha, que perdeu o controle, rodou na pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

No interior do carro, é possível ver uma pessoa caída sobre os bancos. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde das possíveis vítimas.

Motoristas que trafegam pela rodovia devem redobrar a atenção.

*Em instantes mais informações.

Leia Também: Militares e criminosos trocam tiros em Pechincha; entenda