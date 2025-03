Militares e criminosos trocam tiros em Pechincha; entenda

Na última quinta-feira (27), uma guarnição da Polícia Militar de Atílio Vivácqua foi acionada por moradores que, sob anonimato, denunciaram intensa movimentação do tráfico de drogas na região. Segundo as informações repassadas aos militares, três indivíduos foram vistos manipulando uma grande quantidade de entorpecentes e portando armas de fogo, na localidade de Pechincha, zona rural do município.

Troca de tiros

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, um deles efetuou disparos contra a viatura, levando a equipe a revidar, resultando em uma intensa troca de tiros.

Após o confronto, os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata e, até o momento, não foram identificados.

Durante a ação, os militares apreenderam um revólver calibre 32 e 16 munições. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada.

