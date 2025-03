Grave! Briga por dinheiro termina com mulher incendiada em Piúma

Um homem de 28 anos foi preso no bairro Céu Azul, em Piúma, na madrugada desta quinta-feira (13), suspeito de atear fogo na esposa.

A vítima, de 29 anos, contou que estava dormindo quando o marido chegou do trabalho agressivo, questionando sobre dinheiro.

Durante a discussão, o homem despejou gasolina na cozinha, atingindo partes do corpo da vítima. Em seguida, ele acendeu um isqueiro e provocou o incêndio. Os dois filhos da vítima estavam em casa e correram para a rua para pedir ajuda aos vizinhos.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima foi encaminhada ao hospital.

O homem foi detido e conduzido à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Leia também: PF apreende mais de 1 tonelada de barbatanas de tubarão em Itapemirim

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui