PF apreende mais de 1 tonelada de barbatanas de tubarão em Itapemirim

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Ibama, na manhã desta quinta-feira (13) resultou na apreensão de mais de 1.222 kg de barbatanas de tubarão em um depósito clandestino de peixes no município de Itapemirim. A polícia chamou a operação de Lanterna Apagada e cumpriu mandados de busca e apreensão.

Os agentes prenderam três indivíduos em flagrante, incluindo um cidadão chinês. A investigação buscou desarticular uma rede criminosa especializada na receptação e exportação ilegal de partes de tubarões sem origem comprovada.

Os investigadores constataram que o grupo secava, acondicionava e preparava as barbatanas para remessa clandestina a países asiáticos, onde restaurantes de alto padrão as utilizam na produção de iguarias.

Entre o material apreendido, 363 kg pertenciam a espécies ameaçadas de extinção, o que agravou a situação penal dos envolvidos. Outros 859 kg pertenciam a espécies não ameaçadas, entretanto os suspeitos as comercializavam de maneira irregular. As autoridades encontraram todo o material armazenado em condições insalubres, pronto para exportação ilegal.

Os investigados responderão por associação criminosa (art. 288 do Código Penal), contrabando (art. 334 do Código Penal) e crimes contra a fauna (art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998). Considerando o envolvimento de espécies ameaçadas, as penas podem ultrapassar 15 anos de reclusão.

Paralelamente à esfera penal, o IBAMA aplicou sanções administrativas e multas ambientais aos responsáveis. Os agentes encaminharam as barbatanas apreendidas ao aterro sanitário para destruição, devido às condições impróprias para consumo ou reaproveitamento.

