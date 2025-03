Grave! Carro desgovernado atinge motociclista em Cachoeiro; veja vídeo

Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um carro, na localidade de Morro Grande, no interior de Cachoeiro, na noite desta sexta-feira (7).

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veículo, passou por cima do canteiro central e acabou colidindo com uma motocicleta que vinha na direção contrária.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado; no entanto, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Vídeo: Redes Sociais

