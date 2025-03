Grêmio x Atlético-MG ao vivo: onde assistir e escalações

Neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), Grêmio e Atlético-MG iniciam sua caminhada no Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Contudo, onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

Este grande confronto, que abre o Brasileirão 2025, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Grêmio?

O time gaúcho busca um bom começo na competição após perder a final do Campeonato Gaúcho para o Internacional. O técnico Gustavo Quinteros aproveitou as últimas semanas para ajustar a equipe, que pode ter mudanças significativas.

Atlético-MG brigará pelo título?

Pelo lado do Atlético-MG, a equipe chega motivada após conquistar o título do Campeonato Mineiro. Comandado por Cuca, o Galo pretende brigar pelas primeiras posições do Brasileirão, desde o início de competição nacional.

O Confronto

Mesmo chegando em momentos distintos, o confronto entre Grêmio e Atlético-MG promete equilíbrio, muito por conta do time gaúcho estrear em casa. Ambos chegam com expectativas altas e querem largar com três pontos no Brasileirão.

Prováveis escalações

Grêmio (técnico Gustavo Quinteros): Tiago Volpi; Igor (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Edenilson (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo.

Atlético-MG (técnico Cuca): Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rubens (Hulk), Rony e Cuello.

Ficha técnica

Data: Sábado, 29 de março de 2025

Sábado, 29 de março de 2025 Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo

Premiere (pay-per-view)

