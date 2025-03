Guaçuí anuncia ciclo 2025 do Projeto Troca Sustentável

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), realiza o primeiro ciclo de 2025 do Projeto Troca Sustentável. A iniciativa permite a troca de 20 latas de alumínio ou 1 litro de óleo de cozinha usado, por uma muda nativa da Mata Atlântica. A ação acontecerá no próximo dia 20 de março, quinta-feira, a partir das 9h na Praça do Meio Ambiente.

Nos três primeiros meses de 2025, o projeto já distribuiu 2.000 mudas, contribuindo para o aumento da vegetação no município. A iniciativa busca promover a educação ambiental, incentivando o plantio e a destinação correta de resíduos. Além disso, gera renda para a Associação de Catadores local e reduz impactos ambientais, como a erosão do solo e a emissão de gases do efeito estufa.

O objetivo do projeto é incentivar a educação ambiental por meio da prática, abordando dois desafios essenciais: a ampliação da cobertura vegetal nas áreas urbana e rural, especialmente em regiões degradadas e nascentes, e a conscientização sobre o descarte correto de resíduos. Além de reduzir o impacto ambiental, a iniciativa gera renda para a Associação de Catadores local.

O Projeto Troca Sustentável já recebeu importantes premiações. Em 2019, foi finalista do Prêmio Boas Práticas “Senador Gerson Camata”, na categoria Cidade para as Pessoas, promovido pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).