Guaçuí define membros para eleição do Conselho Estadual de Cultura

O Conselho Municipal de Política Cultural de Guaçuí definiu, nesta segunda-feira (11), o representante do município para disputar uma vaga no Conselho Estadual de Cultura. O escolhido foi o Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte John Kennedy Gomes Alves, que concorrerá na Câmara Territorial da Região do Caparaó.

A decisão foi tomada durante reunião na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, atendendo a uma solicitação do Estado para garantir a participação de Guaçuí nas eleições do órgão estadual. O pleito acontecerá no dia 11 de abril de 2025, das 14h às 15h30, em formato ainda a ser definido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES).

Durante a reunião, o atual representante da Região do Caparaó no Conselho Estadual, Carlos Francisco Ola, fez um balanço de sua atuação, destacando iniciativas como o Fundo a Fundo – parceria entre Prefeitura e Estado –, a implementação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Ele reforçou a importância da continuidade da participação de Guaçuí nesses espaços de decisão.

O Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte John Kennedy, ressaltou o papel fundamental de Guaçuí como polo cultural da região e a necessidade de estar presente em discussões estratégicas que impactam artistas, produtores e iniciativas culturais locais.

O encontro também abordou a relevância dos conselhos de cultura no cenário nacional e a previsão de reestruturação do Conselho Municipal de Política Cultural, devido às recentes mudanças na administração municipal.

Com essa decisão, Guaçuí reforça seu compromisso com o fortalecimento das políticas culturais, garantindo representatividade ativa no cenário estadual e ampliando oportunidades para o setor no município