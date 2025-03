Guaçuí divulga balanço do projeto “Troca Sustentável”

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaçuí (Semmam) divulgou, nesta quinta-feira (20), o balanço do Projeto Troca Sustentável, realizado em comemoração ao Dia Mundial da Água. A iniciativa distribuiu 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e recolheu mais de 4 mil latinhas de alumínio e 42 litros de óleo de cozinha usado, encaminhados para a Associação de Materiais Recicláveis de Guaçuí (Asguamar).

O projeto visa fortalecer a conscientização ambiental por meio do reflorestamento e da reciclagem, contribuindo para a redução da poluição e dos impactos do aquecimento global. Além de estimular o descarte correto de resíduos, a ação gera renda para catadores locais e promove o aumento da cobertura vegetal, especialmente em áreas degradadas e nascentes.

Somente nos três primeiros meses deste ano, já foram distribuídas 2.300 mudas, a maioria adquirida por produtores rurais. A iniciativa reforça a importância da participação coletiva na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável.

