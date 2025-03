Guaçuí promove evento para fortalecer o turismo e a economia local

Nesta quinta-feira (27), o Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, foi palco de um evento significativo para o fortalecimento do turismo na região. Organizado pela Prefeitura Municipal de Guaçuí, com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes (SECULTURES), Câmara Municipal, Senac e Fecomércio Sesc, o encontro reuniu gestores, empresários e representantes da sociedade interessados em impulsionar a economia local por meio do turismo.

O ex-prefeito de Miguel Pereira (RJ), André Português, foi o principal palestrante do evento. Durante sua apresentação, ele compartilhou experiências sobre a transformação de sua cidade, que se tornou um dos destinos turísticos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. O município, sob sua gestão, alcançou a liderança em ocupação hoteleira no estado, além de se destacar pela qualidade de vida oferecida aos seus habitantes.

O encontro reforçou o compromisso da Prefeitura de Guaçuí com o desenvolvimento sustentável do turismo, apresentando novas estratégias para alavancar a economia local e consolidar o município como um importante destino turístico na região.

Leia Também: Festa da Penha 2025: Romaria de de Cachoeiro será no dia 26 de abril