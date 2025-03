Guaçuí promove evento sobre relações étnico-raciais

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio das Secretarias de Educação e de Cultura e Esportes, realizou nesta quinta-feira (20) um evento voltado ao debate das relações étnico-raciais, na Sede da Terceira Idade – Alegria de Viver. A ação reuniu profissionais da educação com o objetivo de ampliar o conhecimento, estimular a reflexão e fortalecer práticas inclusivas na rede educacional e cultural do município.

Durante o encontro, foram discutidos temas como respeito, igualdade racial, combate ao racismo, diversidade cultural e o papel da educação na promoção da transformação social. A iniciativa visa fomentar uma cultura de valorização da diversidade e construir ambientes mais justos e acolhedores nas escolas e demais espaços públicos.

O evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a formação continuada dos educadores e com políticas públicas voltadas à equidade e inclusão.

