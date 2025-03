Guarda Civil Municipal recebe três novas viaturas; veja

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim passou a contar, a partir desta sexta-feira (28), com três novas viaturas para intensificar as ações de patrulhamento preventivo no município. Os veículos, modelo Renault Duster, foram adquiridos por meio de emenda parlamentar federal.

Modernas

As novas viaturas são equipadas com sistemas modernos de iluminação e proteção, oferecendo melhores condições de segurança para os agentes durante o trabalho de monitoramento e atuação nas ruas da cidade.

Com a incorporação dos novos veículos, a frota da corporação ganha reforço importante para as atividades operacionais, que vêm sendo realizadas de forma integrada com as demais forças de segurança pública do município.

Grande avanço

De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, os novos veículos representam um avanço significativo para o trabalho da Guarda.

“As viaturas são um importante equipamento para que a Guarda Civil Municipal possa prestar um melhor serviço à população cachoeirense, pois são veículos equipados com o que há de mais moderno em termos de segurança pública”, destacou o secretário.

