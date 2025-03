Mega operação apreende 9 mil porções de cocaína e prende 27 pessoas

Uma operação realizada por policiais militares do 7º Batalhão, com apoio de equipes da 16ª Companhia Independente, resultou na apreensão de quase 9 mil unidades de cocaína, além de aproximadamente R$ 30 mil em espécie e diversos materiais ilícitos, na noite desta sexta-feira (28), nas proximidades do Campo do Apolo, no bairro Flexal II, em Cariacica. Ao todo, 27 pessoas foram detidas.

Patrulhamento

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início durante um patrulhamento de rotina na rua Boa Vista, quando uma guarnição avistou dois homens armados. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram e se esconderam em uma residência aparentemente abandonada.

Os militares cercaram o imóvel e, ao entrar no local, encontraram grande quantidade de drogas, além de diversos suspeitos envolvidos na manipulação e embalagem dos entorpecentes.

Ação rápida

Com o reforço de outras equipes, foram apreendidas três armas de fogo, carregadores, munições, materiais utilizados para embalar drogas, R$ 30.467,85 em dinheiro, mais de 8.600 porções de cocaína de tamanhos variados, 11 rádios comunicadores e outros materiais ilícitos.

Os 27 detidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a participação de cada um dos detidos nas atividades criminosas.

Veja o vídeo:

Imagens: Polícia Militar do ES