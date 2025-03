Guerra à vista? China faz alerta aos Estados Unidos

A China enviou um alerta aos Estados Unidos nesta quarta-feira (5/3). Afirmou estar pronta para lutar em “qualquer tipo” de guerra, em resposta às crescentes tarifas comerciais impostas pelo governo do presidente americano, Donald Trump.

A tensão entre as duas maiores economias do mundo aumentou depois que Trump determinou novas tarifas sobre todos os produtos chineses importados pelos EUA. Em retaliação, a China rapidamente respondeu com tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas americanos.

“Se é guerra o que os EUA querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim”, declarou a Embaixada da China em Washington no X (antigo Twitter). Eles compartilharam uma nota oficial do governo publicada na terça-feira (4/3).

Essa declaração representa uma das respostas mais duras da China desde o início do governo Trump. Ocorre justamente enquanto líderes chineses participam do encontro anual do Congresso Nacional do Povo em Pequim.

Na terça-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou um novo aumento de 7,2% nos gastos com defesa para este ano. Ele também alertou que “mudanças nunca vistas em um século estavam se desenrolando pelo mundo a um ritmo mais rápido”. Esse aumento já era esperado e corresponde ao reajuste realizado no ano anterior.

Com informações de BBC Internacional