Haddad acompanha Lula em agendas em Minas Gerais nesta terça-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agendas em Minas Gerais nesta terça-feira, 11. Eles passarão por Betim e Ouro Branco.

Pela manhã, o primeiro compromisso é uma visita à linha de montagem da Stellantis, a partir das 11h. Ele também participa da cerimônia de inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex e anúncio de contratações da Stellantis, a partir do meio-dia.

À tarde, Haddad segue para Ouro Branco, em visita ao galpão de Laminação, a partir das 15h40. Às 17h15, haverá a cerimônia de inauguração do Novo Laminador para Expansão da Produção de Aço em Minas Gerais.

Estadao Conteudo

