Bolsonaro e Nikolas apoiam frei Gilson após críticas da esquerda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestaram neste domingo (9) em defesa do frei Gilson, religioso que ganhou grande projeção nas redes sociais e tem sido alvo de críticas de setores da esquerda.

As críticas se baseiam na proximidade do frei com a produtora Brasil Paralelo, conhecida por conteúdos alinhados à direita, e na sua associação ao bolsonarismo. Além disso, comparações entre o religioso e o papa Francisco têm sido feitas por opositores, que apontam uma maior identificação de setores conservadores com o frei, em contraste com a postura progressista do pontífice.

Solidariedade ao religioso

Bolsonaro, que se declara católico, inicialmente publicou uma foto do frei Gilson sem legenda. Horas depois, expressou solidariedade ao religioso, afirmando que ele se tornou “um fenômeno em oração” e, por isso, estaria sendo atacado. “A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha solidariedade a ele e a todos que defendem os valores de Deus e da família”, escreveu o ex-presidente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, evangélica, também demonstrou apoio, compartilhando uma imagem do frei em seu perfil no Instagram, acompanhada da mensagem: “Que Deus te proteja e o livre do homem mau”.

O deputado Nikolas Ferreira, por sua vez, gravou um vídeo abordando as diferenças teológicas entre católicos e protestantes, mas destacou a importância da fé cristã como um elo entre as vertentes religiosas. Segundo ele, as críticas contra frei Gilson partem de pessoas que “odeiam Cristo”. “Fica aqui a minha solidariedade e o meu apoio ao frei Gilson e aos católicos. Temos nossas divergências, mas isso não nos divide no amor a Cristo. Pelo contrário, nos fortalece na luta contra um inimigo comum, que é o diabo”, afirmou o parlamentar.

Popularidade

Nos últimos anos, frei Gilson ganhou popularidade por suas pregações e conteúdos religiosos na internet, reunindo milhões de seguidores e se tornando uma figura influente no meio cristão conservador.

Leia Também: Lei Rouanet bate recorde e capta valor histórico; veja detalhes

*Com informações do Portal Metrópoles