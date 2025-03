Haddad estima custo de R$ 27 bi com isenção do IR até R$ 5 mil em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (17) que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes que ganham até R$ 5 mil terá um impacto de aproximadamente R$ 27 bilhões na arrecadação federal em 2026. O governo deixará de arrecadar esse montante ou precisará buscar alternativas para compensar a perda de receita.

Impacto de R$ 32 bilhões

A proposta do governo é que a nova isenção entre em vigor a partir de 2026. Inicialmente, a equipe econômica estimava um impacto de R$ 32 bilhões no orçamento do próximo ano, mas o valor foi revisado após um novo cálculo, explicou Haddad. Ele também garantiu que não haverá mudanças nos descontos aplicados ao IRPF.

“Foi um recálculo porque neste ano haverá uma pequena correção após a aprovação do Orçamento, devido ao aumento do salário mínimo. Isso muda a base para a alteração do limite de isenção”, justificou o ministro.

Para 2025, o governo federal pretende manter a isenção para quem recebe até dois salários mínimos. Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518, o novo limite de isenção deve ser atualizado para R$ 3.036.

Anúncio previsto para esta terça-feira

Haddad informou que a oficialização da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil deve ocorrer na manhã desta terça-feira (18), após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

O ministro também reafirmou a manutenção da proposta de imposto mínimo, anunciada no ano passado, mas não confirmou se a medida será divulgada no encontro desta terça.

“As alterações solicitadas pelo presidente Lula, como a manutenção dos descontos e a inclusão de empresas no cálculo, já estão prontas há semanas. Mas ele [Lula] deve fazer o anúncio ainda nesta semana”, afirmou Haddad.

