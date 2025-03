Havan em Alegre? Prefeito Nirrô Emerick se reúne com Luciano Hang

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, se reuniu, nesta segunda-feira (17), com o empresário Luciano Hang – proprietário das lojas Havan.

Em postagem nas suas redes sociais, Nirrô afirmou que “foi uma conversa inspiradora. Compartilhei a visão de futuro para Alegre, e os seus projetos e a vontade de gerar empregos e oportunidades para os cidadãos”.

Na ocasião, também esteve presente o vereador de Balneário Comboriú, Roberto Souza Jr. Nascido em Alegre, Souza se destacou na politica catarinense.

Confira o vídeo do encontro

