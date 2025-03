Vitória: Soraya e Ramalho podem integrar secretariado de Pazolini

O ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho (PL) e a ex-deputada federal Soraya Manato (PP) estão cotados para assumir cargos no secretariado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Soraya pode comandar a pasta de Assistência Social, enquanto Ramalho pode ser nomeado para a Secretaria de Meio Ambiente.

Atualmente, as secretarias são lideradas por técnicos: o geógrafo Tarcísio José Föeger, servidor efetivo da Secretaria de Meio Ambiente, e a cientista social Cintya Silva Schulz, na Assistência Social. Caso a mudança se concretize, a entrada dos dois políticos consolidaria uma estratégia do Republicanos para ampliar sua base de apoio com foco nas eleições de 2026, quando o partido pretende lançar Pazolini ao Governo do Estado.

Estratégia política em movimento

A possível nomeação de Soraya Manato sinaliza um aceno direto a seu marido, Carlos Manato (PL), ex-deputado federal e figura influente na política capixaba, que visa o Senado em 2026. Soraya, que exerceu mandato na Câmara entre 2019 e 2022, não conseguiu a reeleição e permanece filiada ao PP. No entanto, sua inclusão na gestão Pazolini parece atender a uma movimentação pessoal de Carlos Manato, que tem como prioridade viabilizar a candidatura da esposa à Câmara dos Deputados em 2026. A Secretaria de Assistência Social pode ser um trampolim para essa estratégia.

Já a possível nomeação de Alexandre Ramalho fortalece a aliança entre Pazolini e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e marca a reaproximação entre Republicanos e PL no Espírito Santo. O próprio Ramalho, coronel da reserva da PMES e ex-comandante-geral da corporação, rompeu com o governador Renato Casagrande (PSB) em 2023 ao trocar o Podemos pelo PL e disputar a Prefeitura de Vila Velha sob a bandeira bolsonarista.

União da direita capixaba

As tratativas entre Republicanos e PL ganharam força no fim de fevereiro, quando Erick Musso, secretário de Governo de Vitória e presidente estadual do Republicanos, se reuniu em Brasília com o senador Magno Malta, líder do PL no Estado. O encontro selou a pacificação entre os partidos após atritos nas eleições municipais e abriu caminho para uma aliança voltada às eleições de 2026.

O objetivo final é a construção de uma frente conservadora de direita no Espírito Santo, unindo diferentes lideranças em torno do projeto de Pazolini para o governo estadual. A entrada de Ramalho e Soraya no secretariado pode ser mais um passo nessa direção.

