Holanda x Espanha AO VIVO: onde assistir e horário

Nesta quinta-feira (20) de Uefa Nations League tem jogão entre Holanda e Espanha. A partida é válida pelas quartas de final e acontece em Roterdã, no estádio De Kuip, Países Baixos, a partir das 16h45. Mas, afinal, onde assistir Holanda e Espanha ao vivo?

A transmissão se dará pelo SporTV (TV fechada) e pela Globoplay (streaming).

Como chegam as equipes?

A Holanda chega ao primeiro jogo decisivo sendo vice-líder do Grupo 2, com nove pontos. Já a Roja, liderou o Grupo 4, com 16 pontos.

Desse modo, esse será o 13º confronto entre as equipes. Assim, até o momento, são seis vitórias da Holanda, quatro da Espanha e dois empates entre as seleções.

Onde assistir a Holanda x Espanha ao vivo?

SporTV (TV fechada)

Globoplay (streaming)

Prováveis escalações Holanda x Espanha

Holanda: Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijk e Timber; Koopmeiners, De Jong (Gravenberch ou Reijnders) e Xavi Simons; Brobbey, Memphis Depay e Gakpo.

Espanha: Raya; Mingueza, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Oyarzabal; Ferran Torres, Lamine Yamal e Nico Williams.

