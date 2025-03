Homem bêbado invade comércio e ataca casal em Mimoso do Sul

Neste sábado (22), um homem foi peso depois de invadir um estabelecimento comercial e agredir o casal de proprietários.



O fato ocorreu na rua Crispim Braga, Morro da Palha, Mimoso do Sul. De acordo informações da Polícia Militar, o homem, que é reincidente, teria atacado o casal, donos do comércio, com um pedaço de pau.

Além disso, o suspeito também quebrou objetos do local e ameaçou matar o casal, com uma arma de fogo.

Diante disso, a polícia foi acionada e localizou o suspeito, que estava visivelmente embriagado. Neste cenário, o homem fez ameaça às forças de segurança e precisou ser contido. O suspeito foi conduzido para DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Homem é atingido por “canhão” em Mimoso do Sul