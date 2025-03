Homem é atingido por “canhão” em Mimoso do Sul

Um homem ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo, conhecida por “canhão”.

De acordo com informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu, neste sábado (22). A vítima teria adentrado numa região de mata reconhecida como “mata da fazendinha”, próxima à comunidade de Areia Branca.

Segundo o relato, a vítima estava no local procurando um cabo para a enxada quando ouviu o disparo e, imediatamente, sentiu fortes dores na mão direita.

Diante disso, o homem foi conduzido ao hospital Pedro Apóstolo, com cerca de 28 pedaços de chumbo na mão. No local, ele prestou depoimento e disse não saber quem teria colocado o dispositivo no local.

