Homem com mandado de prisão aberto é preso em Mimoso do Sul

Na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar (PM) recebeu a informação que um homem, com mandado de prisão em aberto, estava transitando por Mimoso do Sul.

Assim, os militares realizaram buscas, localizando o indivíduo em uma borracharia na rua Doutor José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, onde o mesmo trabalhava.

No local, os policiais deram voz de prisão, momento em que o indivíduo tentou fugir, porém, os militares conseguiram algemar o suspeito e encaminha-lo até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Cachoeiro: idoso que estava desaparecido é encontrado dentro de vala

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui