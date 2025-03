Homem é atacado por foice em Iúna

Um homem de 34 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Iúna, na tarde dessa quarta (5). O incidente aconteceu na avenida Presidente Tancredo Neves, Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na Santa Casa com um golpe na região torácica feito por uma foice.

O homem atingido declarou que se feriu após um desentendimento com seu vizinho, de 54 anos, segundo informações.



A equipe médica informou que a vítima sofreu uma lesão de aproximadamente 6 cm, que foi saturada.

A polícia localizou o autor do crime, que alegou legítima defesa, afirmando que o vizinho estava em posse de uma faca.

Nenhuma testemunha confirmou as versões apresentadas. Diante disso, a polícia encaminhou o acusado para a Delegacia de Polícia de Venda Nova para as demais providências.

Leia também: VÍDEO | Grave acidente deixa vítima fatal em São Gabriel da Palha

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui