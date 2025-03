VÍDEO | Grave acidente deixa vítima fatal em São Gabriel da Palha

Um homem de 55 anos morreu após se envolver em um grave acidente no bairro Santa Cecília, em São Gabriel da Palha, na manhã desta quarta-feira (5).

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista entra em uma estrada de terra, faz o contorno e retorna à pista. Nesse instante, uma caminhonete surge, e os veículos colidem de frente.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu no acostamento. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar informou que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado e, por esse motivo, foi guinchada. O condutor da caminhonete realizou o teste do etilômetro, e o resultado foi negativo.

Vídeo: Redes Sociais

