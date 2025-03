Homem é preso portando espingarda na Serra

Na última quarta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) apreendeu um homem que estava em pose de uma espingarda.

A apreensão ocorreu no KM 269 da BR 101, na Serra. Além de estar com a arma, o suspeito conduzia uma moto adulterada.

De acordo com a PRF, o detido, levava, ainda, em uma mochila: uma touca ninja, uma tesoura de cortar vergalhão e munições de calibre .32 e .38.

Desse modo, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao DPJ na Serra.

