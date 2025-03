Homem é detido após agredir companheira em Mimoso do Sul

Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica em Mimoso do Sul. Ele foi detido por ameaçar, agredir e danificar objetos na residência da companheira.

Acionados pelo Copom, integrantes da RP 4702, seguiram até o endereço informado para apurar uma denúncia de violência doméstica.

No local, a equipe foi recebida pela vítima. Ela relatou que seu companheiro, sob efeito de bebida alcoólica, tentou agredi-la fisicamente. Em seguida, ele a ameaçou de morte.

Nesse sentido, ainda segundo a vítima, o agressor usou palavras ofensivas, quebrou o fogão com um pedaço de madeira, destruiu pratos e copos, amassou a geladeira e arremessou as panelas de comida no quintal.

O motivo, de acordo com a mulher, a recusa em entregar o celular para que o companheiro pudesse verificar mensagens.

A versão foi confirmada pelo enteado da vítima. O suspeito apresentava cortes superficiais nas mãos, causados pelos cacos de vidro do fogão que ele mesmo destruiu, conforme confirmou à equipe policial.

Tanto a vítima quanto o acusado dispensaram atendimento médico. Dessa forma, os policiais conduziram o suspeito no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas. As partes foram apresentadas no DPJ de Cachoeiro de Itapemirim para as providências legais.

