Homem é detido por posse irregular de arma de fogo em Ibitirama

Um homem foi detido por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, na zona rural de Ibitirama, no Caparaó, após uma denúncia anônima informando que ele estaria com uma arma de fogo de forma ilegal e praticando a caça de animais silvestres, especificamente jacus.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram o suspeito, que ao ser questionado, admitiu a posse da arma. Durante as buscas, foi apreendida uma espingarda calibre .36 com coronha de madeira. Além da arma, também foram encontrados sete cartuchos recarregados, um pote com esferas e outro com pólvora.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegre, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo, conforme o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). A arma e os materiais apreendidos foram entregues às autoridades competentes para as devidas providências.

