Corpo de mergulhador é encontrado em praia de Anchieta

Na manhã deste sábado (8), por voltas das 10h20, a Polícia Científica (PCIES) atendeu uma ocorrência de encontro de cadáver no final da Praia de Parati, em Anchieta.

Segundo a Polícia Militar (PM), que também atendeu o caso, um homem de 34 anos disse aos militares que na sexta-feira (7), teria saído com dois amigos para fazer pesca de apneia no mar, em uma plataforma. De acordo com a testemunha, por volta das 17h, um dos indivíduos presentes na situação, de 30 anos, decidiu fazer um último mergulho, mas demorou para retornar. Assim, os amigos mergulharam para procurá-lo, mas encontraram apenas seu arpão.

Ainda segundo a testemunha, eles continuaram as buscas até as 19h do mesmo dia, porém precisaram parar, pois o mar estava muito agitado e não tinham os equipamentos adequados.

Na manhã deste sábado (8), os homens retornaram ao local, onde encontraram o corpo do amigo, que foi levado de barco até a praia. A perícia foi acionada para se locomover até o local.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e será posteriormente liberado para os familiares.

Ainda não há informações sobre o motivo do afogamento da vítima e, a Polícia Civil segue investigando toda situação.

