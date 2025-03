Urgente! Carro capota, cai em lago e deixa uma pessoa morta em rodovia

Na manhã deste sábado (8), uma viatura da Polícia Militar (PM) de Apiacá se locomoveu até a Rodovia ES 297 para atender uma ocorrência de trânsito, onde um carro teria capotado e deixado uma pessoa morta no local.

Segundo a PM, o corpo da vítima fatal foi retirado do veículo que estava dentro de um lago e transportado pela perícia. Contudo, a ocorrência ainda está em andamento e, os policiais estão aguardam o apoio de um morador da região, que se prontificou a retirar o veículo do local através do uso de um trator.

O serviço de guincho só se deslocará até o local após o veículo estar próximo da rodovia. A vítima ainda não foi identificada. Mais informações em instantes.

