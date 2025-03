Homem é hospitalizado após introduzir cenoura de 20 cm no ânus

Um caso inusitado foi registrado nos Estados Unidos: um homem precisou de atendimento médico após dar entrada no hospital com uma cenoura de aproximadamente 20 centímetros introduzida no reto.

Sem explicações

Apesar de ter sido atendido pela equipe médica, o paciente não soube explicar como o legume foi parar ali. De acordo com o código de ética médica, informações sobre a identidade do paciente não foram divulgadas.

O episódio veio à tona por meio de um anestesista, que compartilhou o ocorrido nas redes sociais. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no reto”, escreveu o médico.

Casos frequentes

Casos semelhantes são frequentes nos hospitais. Recentemente, um homem de 60 anos deu entrada em uma unidade de saúde em João Pessoa com um objeto de quase um metro de comprimento preso na mesma região do corpo.

