Homem é preso após compartilhar informações sobre blitz em Vargem Alta

Um homem foi preso na última segunda-feira (17), suspeito de divulgar informações sobre uma operação de blitz no município de Vargem Alta.

De acordo com informações da polícia, a equipe tomou conhecimento de que uma pessoa em um grupo de WhatsApp começou a compartilhar detalhes sobre a fiscalização.

O responsável pela divulgação foi identificado e, ao ser questionado, confirmou que fez a postagem e admitiu ter ciência da irregularidade de sua conduta.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Durante toda a abordagem, ele se manteve colaborativo, e não houve necessidade do uso de algemas. Um aparelho celular foi apreendido e apresentado à autoridade policial.

