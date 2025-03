Homem é preso após fugir da PM e reclamar da abordagem com policial

Nesta segunda-feira (17), por volta das 11h20, policiais militares realizavam patrulhamento na rua Evaldo Ribeiro de Castro, em frente ao colégio Monsenhor Elias Tomasi, em Mimoso do Sul, quando flagraram uma motocicleta de cor vermelha, realizando uma arrancada brusca e derrapando com o veículo, o que caracteriza direção perigosa, tendo em vista que o mesmo estava em frente a uma escola.

Segundo os militares, durante a perseguição, o indivíduo realizou uma manobra do tipo “zigue-zague”, no intuito de enganar os policiais. A guarnição dava ordens de parada a todo momento, porém, o motociclista continuou fugindo em alta velocidade, indo em direção a Rodovia Ely Junqueira, momento em que o indivíduo dobrou a placa com as duas mãos, com intuito de escondê-la.

Na saída de Mimoso do Sul para Muqui, o motociclista realizou uma manobra conhecida como “Superman”, onde o piloto fica deitado em cima do banco da moto, momento em que conseguiu fugir da vista dos policiais.

Assim, os militares continuaram o patrulhamento, no intuito de localizar o cidadão. O indivíduo foi encontrado nas proximidades da Rodovia Ely Junqueira, porém, o motociclista fugiu novamente.

Após isso, a guarnição foi informada que o condutor estaria na 15ª Companhia Independente de Polícia Militar, no intuito de reclamar da abordagem dos policiais. Chegando a sede, os militares reconheceram o condutor e deram voz de prisão ao mesmo, que foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A motocicleta foi guinchada para um pátio credenciado do Detran.

Leia também: Grávida é covardemente agredida pelo companheiro em Anchieta; entenda