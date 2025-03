Grávida é covardemente agredida pelo companheiro em Anchieta; entenda

Uma grávida de 33 anos foi covardemente agredida pelo marido no último sábado (15), no bairro Recanto do Sol, em Anchieta.

De acordo com informações, esta não foi a primeira vez que ela apanhou do companheiro; entretanto, ela nunca havia pedido ajuda. Já no sábado, as agressões se intensificaram, e ela, que está grávida de sete meses, foi agredida na nuca e empurrada contra um fogão.

Ela precisou de atendimento médico e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo em seguida encaminhada ao Pronto Socorro de Anchieta.

A vítima foi orientada pela Polícia Militar a procurar uma delegacia e solicitar uma medida protetiva contra o agressor.

O homem, de 35 anos, foi preso e responderá pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

