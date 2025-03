Homem é preso com drogas em Apiacá

Nesse sábado (22), um homem foi preso por tráfico de drogas, em Apiacá. A prisão aconteceu depois de denúncia anônima apontar a comercialização de entorpecentes, em frente à uma residência.

Nesse sentido, a equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente se deslocou até o local e flagraram dois homens vendendo drogas. Ao perceber a presença do patrulhamento, um dos suspeitos fugiu.

O outro também tentou se evadir, mas foi alcançado. Na tentativa de fuga, o suspeito se livrou de uma sacola, na qual estavam os itens ilegais.

Desse modo, foram apreendidos um tablete de maconha, 11 tiras de maconha, quatro papelotes de cocaína, uma porção de crack, uma balança de precisão, um aparelho celular, um documento e material para endola.

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para 7° Regional de Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim.

