Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (23) em Cachoeiro

Neste domingo (23), cinco farmácias estão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, os estabelecimentos comerciais funcionarão, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

As farmácias de plantão no Centro e no Guandu funcionam de 7h às 22h. Enquanto que nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Confira a lista completa