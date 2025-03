Homem é preso com drogas em Mimoso do Sul

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante as festividades de Carnaval, na última terça-feira (4), no centro de Mimoso do Sul. A prisão ocorreu após denúncias anônimas apontarem a venda de entorpecentes em frente a um supermercado.

Equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente se deslocaram até o local e flagraram o suspeito comercializando drogas. Durante a abordagem, foram apreendidos 15 frascos de lança-perfume, uma bucha de maconha, uma pochete preta e R$ 42,00 em dinheiro.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso seguirá sob investigação.

