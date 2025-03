Homem é preso suspeito de roubo a mão armada na Serra

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu, nessa terça-feira (11), um homem de 27 anos, suspeito de roubar um veículo sob grave ameaça e utilizando uma arma de fogo.

Na ocasião, a vítima, de 47 anos, foi rendida no momento em que chegava ao trabalho, no bairro Manoel Plaza, na Serra.

O crime ocorreu na segunda-feira (10), por volta das 6h, quando a vítima estacionava na empresa onde trabalha. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, vestindo uniforme de uma empresa, abordou a vítima e, sob ameaça com uma arma de fogo, levou o veículo, fugindo em seguida.

As investigações foram iniciadas imediatamente após a denúncia, e, no mesmo dia, o automóvel foi recuperado com as placas totalmente adulteradas. No entanto, as diligências, o suspeito foi identificado e localizado no bairro José de Anchieta, também na Serra. Com ele, os objetos pessoais da vítima também foram recuperados.

O homem foi conduzido à autoridade policial e autuado em flagrante por roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e adulteração veicular. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também: Três pessoas são condenadas pela morte de técnico em Vitória