Homem é vítima de tentativa de homicídio em Mimoso do Sul

Um homem, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira (21), em Mimoso do Sul.



Segundo informações da Polícia Militar, o incidente aconteceu no clube AABB do município. Dois homens teriam se envolvido em uma discussão e, em determinado momento, um deles sacou uma faca e desferiu três golpes contra o outro.



Duas facadas atingiram o braço esquerdo e uma, a região peitoral da vítima. O homem foi encaminhado para o hospital “Apostolo Pedro”, onde foi ouvido pelos policiais.



Ainda segundo informações, após a agressão, o suspeito se evadiu do local, deixando a arma do crime. Os policiais fizeram o patrulhamento pelos bairros de Mimoso do Sul, mas o criminoso ainda não foi encontrado.

Leia também: VÍDEO | Polícia Civil identifica agressor morador de rua em Guaçuí