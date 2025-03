VÍDEO | Polícia Civil identifica agressor morador de rua em Guaçuí

Na manhã desta sexta-feira (21), um vídeo de um vigia agredindo um morador de rua em Guaçuí viralizou nos aplicativos de conversa. As imagens foram registradas por câmeras de segurança e a Polícia Civil do município conseguiu identificar o agressor na tarde do mesmo dia.

Pelas imagens é possível ver o morador dormindo na calçada, enrolado em uma lona, quando o vigia se aproxima e, com um pedaço de pau, atinge a vítima, que se levanta e tenta fugir das agressões. O agressor ainda o segue por alguns metros.

Com as imagens, a Polícia Civil conseguiu identificar o agressor, que é um vigia de 79 anos. Na Delegacia ele contou que o morador de rua ‘vive dando problemas’, e que foi desacatado. Ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado em seguida.

Apesar das imagens, a Polícia Civil disse ainda que a vítima sofreu lesões leves, apresentando um corte no supercílios, e não representou contra o vigia.

Veja o vídeo!