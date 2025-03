Homem retorna do trabalho e encontra a esposa morta em Ibatiba

Uma mulher de 64 anos foi encontrada morta pelo marido na localidade de Novo Horizonte, em Ibatiba, na última quarta-feira (19).

O esposo da vítima contou aos militares que saiu para trabalhar por volta das 5h30 da manhã e deixou a mulher dormindo. Ao retornar para casa, às 12h, a encontrou caída de bruços no quarto. Ele notou que ela não apresentava mais batimentos cardíacos e acionou as autoridades.

A casa não apresentava sinais de arrombamento, assim como a idosa não exibia sinais de violência ou agressão.

O corpo foi removido e encaminhado ao médico de plantão pelo plano assistencial para atestar o óbito.

Leia também: Criança dá entrada em hospital com sinais de abuso sexual em Ibatiba

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui