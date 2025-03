Homem sai para trabalhar e é assassinado a tiros em Vila Velha

Um homem, de 41 anos, foi assassinado a tiros enquanto seguia para o trabalho na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Ataíde, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares contaram que o jovem foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta que passaram disparando.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal da Polícia Científica. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

