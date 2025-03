Mulher é brutalmente assassinada pelo companheiro em Baixo Guandu

Uma mulher foi assassinada pelo companheiro na tarde da última quarta-feira (26), no bairro Rosário |, em Baixo Guandu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito procurou os militares confessando que havia assassinado sua esposa usando uma barra de ferro e um facão.

Os policiais se dirigiram até o local informado e encontraram a vítima de 27 anos caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

A perícia foi acionada para remover o corpo. Um facão quebrado e um pedaço de cano de ferro foram apreendidos.

O suspeito, de 28 anos, foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Leia também: PM apura denúncia de abuso sexual contra meninas autistas em Apiacá

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui