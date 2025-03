Homens entram em luta corporal após ameaças em Apiacá; entenda

Na noite deste sábado (8), por volta das 21h30, um homem e sua esposa foram até a sede do 4° Pelotão da Polícia Militar para relatar uma situação um pouco inusitada.

Segundo o homem, ele e sua esposa estavam indo para a igreja, prosseguindo em seu automóvel pela Avenida Florentino Ávidos, em Apiacá, quando em determinado momento, um indivíduo teria encostado próximo de seu carro, com uma motocicleta de cor preta, e começado a ameaçar o casal de morte.

Neste momento, sua esposa acelerou o veículo, prosseguindo na direção da igreja. Assim que saíram do local, o casal parou para abastecer em um posto de combustível de Apiacá, momento em que o indivíduo apareceu novamente, voltando a ameaça-los. Assim, ambos desceram de seus veículos e entraram em luta corporal.

Após o ocorrido, o casal foi até o 4° Pelotão da Polícia Militar, onde relatou o acontecido. O homem estava com um pequeno corte no dedo, mas não quis ir até o hospital, pois segundo o mesmo, sua mulher era enfermeira e iria realizar o curativo em casa.

Diante dos fatos, a PM realizou um patrulhamento próximo do local indicado, porém, não conseguiram localizar o indivíduo em questão.

