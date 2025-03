Hotel Fazenda China Park pode se tornar o 1° resort do Espírito Santo

O Espírito Santo ganhará em breve seu primeiro resort. O Hotel Fazenda China Park já prepara o pedido para a Resort Brasil para dar um novo passo no maior empreendimento turístico das montanhas capixabas. A informação foi confirmada pelo proprietário Valdeir Nunes dos Santos.

“Começamos esse projeto em 2015. No ano anterior, em 2014, tivemos a Copa do Mundo no Brasil e o China Park foi o único hotel do Espírito Santo que investiu para trazer uma Seleção para o Estado. Nos preparamos e fomos aprovados pela Fifa como centro de treinamento. E foi um sucesso extraordinário. Na época tínhamos cerca de 100 apartamento e começamos a receber pessoas de fora, e então passamos a pensar na ampliação”, conta.

A partir daí, foi elaborado um projeto de 10 anos para a ampliação do empreendimento. “Trabalho nele silenciosamente. Nosso projeto era chegar a 250 apartamentos e já atingimos essa meta. Triplicamos a capacidade do nosso restaurante, que antes era de pouco mais de 200 pessoas, e hoje comporta 700 pessoas, e é um dos maiores restaurantes do Estado. Fizemos muitos brinquedos para crianças. Somos um hotel lazer, família”, continua.

Além disso, as obras de ampliação do Hotel Fazenda China Park contemplam ainda um salão de beleza, com área de massagem, e uma agência de turismo. “Já terminamos a nova recepção, e após terminarmos essas obras, previstas para julho, vamos fazer um pedido a Resort do Brasil. Colocar o nome resort é muito fácil, mas em muitos casos não é aprovado por Resort do Brasil. Eles exigem algumas coisas, como: qualidade, estrutura de lazer, entre outros. Após esse pedido, vamos fazer uma vistoria e esperamos ser aprovados”, ressalta Valdeir.

Primeiro resort do Espírito Santo

Para Valdeir, se o Hotel Fazenda China Park for aprovado, fará parte do seleto grupo de 70 a 75 resorts espalhados em 14 estados do Brasil, sendo que aqui seria o primeiro. “Já oferecemos trabalho de resort, mas se não temos a bandeira, a coisa muda. Por isso, estamos trabalhando para ter essa bandeira”, pontua.

Fundado em 1998, o complexo do Hotel Fazenda emprega atualmente 300 colaboradores. “Até me emociono com essa história. Acredito muito em Deus e essa vitória é coisa Dele. Comecei o hotel com 2 colaboradores, e hoje são mais de 200. No complexo trabalham mais de 300 pessoas. E isso é algo extraordinário”, destaca.

Turismo no Espírito Santo

Valdeir Nunes (Foto: Divulgação)

Além da administração do Hotel Fazenda, Valdeir também é presidente do Conselho Estadual de Turismo (CONTURES), e atrair os turistas de fora para o Espírito Santo é uma das metas do Conselho para os próximos anos.

“Queremos trazer o turista do Brasil para o Espírito Santo. Hoje temos a ocupação de nossos hotéis e pousadas no fim de semana, e são esses turistas de fora que vão ocupar também durante a semana. Queremos movimentar nossa cadeira produtiva”, continua.

Para finalizar, Valdir destaca também o papel do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Turismo, Sebrae e Fecomércio nesse novo momento do turismo no Espírito Santo.

“Nos reunimos com o governador Casagrande que deu carta branca ao secretário de Turismo para divulgar nosso Estado. O Espírito Santo é rico em belezas naturais e atrativos turísticos e vamos atrair agora esses turistas para vir conhecer nosso Estado. Vamos fazer uma revolução no turismo do Estado. Não vamos inventar a roda, mas pegar o que já dá certo lá fora e trazer para o nosso Estado”, completa o empresário.